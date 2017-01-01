На всі суди з РФ Україна вже витратила понад $10 млн – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У бюджеті України на 2017 рік передбачено 152,2 млн грн на юридичний супровід вирішення спорів з РФ, пов'язаних з порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами України

Міністерство закордонних справ України та НАК «Нафтогаз України» за минулі два роки витратили понад 10 млн доларів на міжнародні суди з Росією. Ці гроші Україна виплатила американській юридичній компанії Covington&Burling більше за консультації та юридичний супровід справ у міжнародних судах, йдеться у статті DT.UA.

У матеріалі сказано, що МЗС України розпочало співпрацю з Covington&Burling ще в 2015 році. Тоді для захисту інтересів України у спорі з Росією щодо тлумачення і застосування угоди між КМУ та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій (1998 р.) держзакупівля послуг компанії становила 0,3 млн доларів. Потім було підписано ще одну угоду, без уточнення справи.

У статті йдеться, що у 2015 році за договором з МЗС Covington&Burling було сплачено за виконані роботи 1 млн 77 тис. 108 доларів США. У 2016 році сума виплат за договорами з МЗС становила $2 млн 829 тис. 723.

НАК «Нафтогаз України» у грудні минулого року провів за переговорною процедурою закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України за позовом у Міжнародний трибунал ООН з морського права. Перемогла Covington&Burling. Сума договору становила 6,31 млн доларів, а термін його дії – до 31 грудня 2017 року.

«Отже, наведені тут лише суми, проплачені одній компанії, залученій МЗС і НАК «Нафтогаз» за надання подібних послуг, становить за два роки понад $10 млн. Відомо також, що у бюджеті України на 2017 рік передбачено 152,2 млн грн (проти 107,7 млн у 2016-му) на юридичний супровід вирішення спорів з РФ, пов'язаних з порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами України», – підсумовує видання.