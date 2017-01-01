На Яворівському полігоні військовослужбовець вбив жінку

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Фото: Новинарня Яворівський полігон, військові навчання, 2016 рік

Відкрито кримінальне провадження

На Яворівському полігоні військовослужбовець убив жінку-військовослужбовця, яка була фельдшером. Про це повідомив військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець, передає УНН.

Під час розпиття алкоголю між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Військовослужбовець завдав ножових поранень жінці, від отриманих травм вона померла.

«Інцидент стався близько другої години ночі 18 квітня. Чоловік завдав двох ножових поранень жінці і вкинув тіло у яму. Після цього хотів утекти, але останньої миті з незрозумілих причин в усьому зізнався командиру. Командир повідомив прокурору. Обидва військових були не з Львівської частини. Це була Одеська військова частина, яка перебувала на військовому злагодженні. Чоловік-військовослужбовець сам з Херсонської області, і жінка-фельдшер – з міста Херсон. Розглядаємо такий варіант, що алкоголь вони привезли з Одеси. Також імовірно, що військовий перерізав горло жінці, коли вона була мертвою. Проводиться судова експертиза», – розповів Савинець.

Відкрито кримінальне провадження.