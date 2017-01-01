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    На захід України насуваються дощі з грозами

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    <p><span>Полонина Боржава</span></p> <p><span>Фото:&nbsp;Ігор Меліка</span></p>

    Полонина Боржава

    Фото: Ігор Меліка

    У Києві сьогодні опадів не очікується

    Погода на сьогодні: 5 травня 2017 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура вдень від +17 до +24.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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    За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +17 до +20, вночі до +11.

    У центральних регіонах також без опадів, температура вдень від +18 до +22, вночі до +9. На півдні вдень від +21 до +24, вночі до +13.

    У Криму без опадів і до +24.

    На заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, вдень температура повітря становитиме від +17 до +22, вночі до +12.

    На півночі України без опадів, денна температура становитиме від +17 до +21, вночі до +7.

    У Києві сьогодні також опадів не очікується, температура вдень від +20 до +22, вночі від +7 до +9.

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