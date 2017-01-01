На захід України насуваються дощі з грозами
- Сьогодні, 08:12
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Полонина Боржава
Фото: Ігор Меліка
У Києві сьогодні опадів не очікується
Погода на сьогодні: 5 травня 2017 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура вдень від +17 до +24.
Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +17 до +20, вночі до +11.
У центральних регіонах також без опадів, температура вдень від +18 до +22, вночі до +9. На півдні вдень від +21 до +24, вночі до +13.
У Криму без опадів і до +24.
На заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, вдень температура повітря становитиме від +17 до +22, вночі до +12.
На півночі України без опадів, денна температура становитиме від +17 до +21, вночі до +7.У Києві сьогодні також опадів не очікується, температура вдень від +20 до +22, вночі від +7 до +9.