На захід України насуваються дощі з грозами

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Полонина Боржава Фото: Ігор Меліка

У Києві сьогодні опадів не очікується

Погода на сьогодні: 5 травня 2017 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура вдень від +17 до +24.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +17 до +20, вночі до +11.

У центральних регіонах також без опадів, температура вдень від +18 до +22, вночі до +9. На півдні вдень від +21 до +24, вночі до +13.

У Криму без опадів і до +24.

На заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, вдень температура повітря становитиме від +17 до +22, вночі до +12.

На півночі України без опадів, денна температура становитиме від +17 до +21, вночі до +7.

У Києві сьогодні також опадів не очікується, температура вдень від +20 до +22, вночі від +7 до +9.