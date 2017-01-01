На заході України можливі підтоплення, - ДСНС

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Можливе часткове затоплення заплав, с/г угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв

Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках на заході України 20-23 лютого 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, 20-23 лютого, у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, в Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвської областi.

Крім того, у відомстві попереджають про можливе часткове затоплення заплав, с/г угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв.

Як повідомлялось, в Україні сьогодні відчутно потеплішає. На заході країни вдень температура повітря буде коливатися від +2 до +6 градусів.