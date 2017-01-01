На Закарпатті через негоду підтопленими залишаються 25 домогосподарств

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Наслідки негоди 20 травня

Підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування та відведення води з присадибних ділянок

У Закарпатській області підтопленими внаслідок негоди (сильні зливи) залишаються 25 домогосподарств у с. Біла Церква Рахівського району. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 21 травня з 10 житлових будинків та 75 присадибних ділянок воду було відкачано (залишаються частково підтопленими 25 присадибних ділянок). Підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування та відведення води з присадибних ділянок», - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними відомства, до ліквідації наслідків підтоплення залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки та 3 мотопомпи.

Нагадаємо, ввечері 20 травня 2017 року в с. Біла Церква Рахівського району внаслідок сильної зливи та через захаращеність водостоків і дренажних систем, стічними водами було частково підтоплено близько 100 домогосподарств та 10 приватних житлових будинків.

Нагадаємо, 20 травня в Одесі пройшов потужні град і злива. У соцмережах мешканці міста опублікували фото і відео, з яких видно, що діаметр граду досягав декількох сантиметрів. Він щільним шаром вкрив поверхню землі.