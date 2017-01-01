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    На Закарпатті через зсув ґрунту було частково перекрито дорогу держзначення

    • Сьогодні, 21:55
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    Наразі комунальники відновили рух автотраспорту

    Сьогодні в другій половині дня на Закарпатті в Рахівському районі стався зсув ґрунту. Через надмірні опади і танення снігу маса ґрунту, що ринула з гори, частково перекрила автомобільну трасу державного значення «Мукачево – Рогатин». Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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    Чиновник зазначає, що постраждалих внаслідок зсуву немає.

    У ході розчищення траси автомобільний рух здійснювався в обмеженому режимі, а станом на вечір проїзд транспорту відновлений у повному обсязі. 

    Як повідомляв «Главком», 22-23 лютого у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями.

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