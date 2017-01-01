На Закарпатті через зсув ґрунту було частково перекрито дорогу держзначення
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Наразі комунальники відновили рух автотраспорту
Сьогодні в другій половині дня на Закарпатті в Рахівському районі стався зсув ґрунту. Через надмірні опади і танення снігу маса ґрунту, що ринула з гори, частково перекрила автомобільну трасу державного значення «Мукачево – Рогатин». Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Чиновник зазначає, що постраждалих внаслідок зсуву немає.
У ході розчищення траси автомобільний рух здійснювався в обмеженому режимі, а станом на вечір проїзд транспорту відновлений у повному обсязі.
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