На Закарпатті через зсув ґрунту було частково перекрито дорогу держзначення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі комунальники відновили рух автотраспорту

Сьогодні в другій половині дня на Закарпатті в Рахівському районі стався зсув ґрунту. Через надмірні опади і танення снігу маса ґрунту, що ринула з гори, частково перекрила автомобільну трасу державного значення «Мукачево – Рогатин». Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Чиновник зазначає, що постраждалих внаслідок зсуву немає.

У ході розчищення траси автомобільний рух здійснювався в обмеженому режимі, а станом на вечір проїзд транспорту відновлений у повному обсязі.