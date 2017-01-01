На Закарпатті демобілізований учасник АТО кинув у кафе бойову гранату

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Граната РГД

У результаті вибуху тяжкі травми отримав 26-річний чоловік

У ніч на середу, 17 травня, в с. Косівська Поляна (Рахівський район Закарпатської області) стався кримінальний інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. Про це повідомляє глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«Після півночі в місцевому барі засиділися троє місцевих мешканців, між котрими спалахнула суперечка. Одного з чоловіків, котрий був напідпитку й поводився не зовсім адекватно, вигнали з бару. Через кілька хвилин він повернувся з бойовою гранатою РГД й кинув її у відчинене вікно бару. У результаті вибуху тяжкі травми отримав 26-річний чоловік. Із мінно-вибуховими пораненнями обох ніг і руки він доставлений у районну лікарню, зараз пораненому роблять операцію», - розповів Москаль.

Чоловіка, що кинув гранату, затримали. Ним виявився 45-річний мешканець Косівської Поляни, учасник антитерористичної операції на сході країни, котрий був мобілізований у Збройні сили України влітку 2015 року, дев’ять місяців провів у зоні бойових дій, а минулого року демобілізувався й повернувся додому.

Москаль повідомив, що у затриманого це не перший інцидент із застосуванням зброї. У 1990-му, будучи солдатом Радянської армії, він із табельної зброї розстріляв караул (загинуло кілька людей), за що відсидів 10 років у в’язниці. Зараз чоловік знаходиться під наглядом поліції.