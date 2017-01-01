На Закарпатті горіла унікальна Долина нарцисів
- Сьогодні, 12:48
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Інспектор заповідника: якщо подібна пожежа станеться в квітні, тоді квіти можуть постраждати
У Карпатському біосферному заповіднику, де знаходиться Долина нарцисів, вигоріло близько 1 га території.
Проте нарциси не постраждали, повідомляє ВВС.
«Нарциси ще в землі, на глибині 20-25 см. Тому для них біди немає», - каже інспектор заповідника Олена Бабич, яка 36 років працює в долині.
За її словами, згоріла лише суха трава зверху, земля ще мокра. Інші рослини від пожежі також не постраждали.
Проте, як зазначила пані Бабич, якщо подібна пожежа станеться в квітні, тоді квіти можуть постраждати.
Розквітають нарциси у травні.
Долину охороняють, проте територія не є закритою, і люди можуть добиратися через неї до навколишніх сіл, розповів начальник науково-дослідного відділення «Долина нарцисів» заповідника Олександр Навроцький.
Причини пожежі невідомі. Одна з версій - недопалок.
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