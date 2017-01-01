На Закарпатті «Єврокар» запустив виробництво кросовера Skoda Kodiaq

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Кросовер

Автомобіль розганятиметься до 100 км/год за 11 секунд

На Закарпатті завод «Єврокар» розпочав виробництва кросовера Skoda Kodiaq.

Офіційна презентація та запуск виробництва кросовера відбулась 9 березня на закарпатському заводі «Єврокар» у селі Соломоново Ужгородського району.

Про це повідомляє видання «Бізнес Закарпаття».

Офіційній частині заходу передував традиційний тест-драйв автомобіля, який проводили представники Skoda Auto.

«Тест на українські дороги показав, що новий кросовер повністю адаптований до реалій української дорожньої інфраструктури», зазначає ЗМІ.

За словами керівника напрямку зовнішніх зав’язків групи «Єврокар» Олени Чепіжко, найближчим часом також очікується представлення оновлених версій Skoda Octavia та Rapid. Крім того в планах підприємства поступове збільшення обсягів виробництва.

Кросовер Skoda Kodiaq належить до класу SUV і буде використовувати платформу MQB, яку вже застосовують для виробництва Volkswagen Tiguan і SEAT Ateca.

Швидкість розгону до 100 км/год у кросовера складе 11 секунд. А у більш потужної модифікації з бензиновим двигуном – 8 секунд.

До слова, в Україні попит на автомобільний секонд-хенд зріс у 3,6 разу