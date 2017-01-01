На Закарпатті нелегал сховався у вантажівці із фруктами, щоб перетнути кордон

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Водій машини навіть не здогадувався про нелегального пасажира

Вчора ввечері правоохоронцям надійшло повідомлення від водія іноземного підприємства, який здійснював перевезення товарів через митну територію України. Чоловік повідомив, що чує дивний стук з причепа «МАН», в якому везе яблука.

Слідчо-оперативна група Свалявського відділення поліції на місці події з’ясувала, що відповідно до транспортної накладної вантажівка перевозить свіжі яблука, сам автомобіль був опечатаний митною пломбою. Правоохоронці встановили, що «МАН» перетнув КПП «Тиса» та рухався автосполученням «Київ-Чоп», коли водій почув стукіт у причепі та зупинився в селі Сусково Свалявського району.

Співробітники поліції повідомили працівників митниці про випадок. В ході огляду причепу правоохоронцями спільно виявлено 17-річного іноземця без жодних документів. Юнак вирішив перетнути кордон таємно, сховавшись у вантажівці одного із місцевих підприємців.

Вирішується питання про передання чоловіка працівникам прикордонної служби.

Джерело: Mukachevo.net