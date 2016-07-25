На Закарпатті обстріляли будинок люстрованого екс-прокурора

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Mukachevo.net

Постраждалих від стрільби не має, адже вдома нікого не було. На місці події працюють працівники поліції

У поліції розповіли, що вибух стався сьогодні, 27 березня, близько 5:00 години ранку. Повідомив про інцидент правоохоронцям мешканець Виноградова.

На місце події негайно прибули працівники поліції, які виявили, що на будинку пошкоджений дах та пошкоджено стіну біля нього. Постраждалих від пострілу немає, оскільки вдома нікого не було. Наразі експерти встановлюють знаряддя вчинення злочину.

«Просимо всіх хто став очевидцем даної події чи володіє будь-якою інформацією, що стосується даного факту, звернутися до найближчого відділку поліції чи зателефонувати за коротким номером «102», — пишуть правоохоронці.

Як підтверджують джерела Мukachevo.net, будинок належить екс-люстрованому прокурору Хустської прокуратури та першому заступнику Закарпатської обласної прокуратури Івану Кайлу.

Спершу правоохоронці припустили, що будинок обстріляли з гранатомета, але тубус від нього поки не знайшли. Тепер експерти виясняють на місці, яким чином стався вибух.

До речі, у липні 2011 році у місті Виноградові на приватному дворі вже було здійснено підпал «Мерседеса» прокурора Івана Кайла. Палії знайдені не були.

Колишнього прокурора Хустського району Івана Кайла громадські активісти вважають причетним до «кришуванням» резонансної кримінальної справи Павла Нагірного. Ще у 2014 році він офіційно заробляв 127 тисяч гривень.

Також, Іван Кайло є помічником у нардепа Валерія Лунченка на громадських засадах.

Джерело: Mukachevo.net