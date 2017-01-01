На Закарпатті оголосили штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вночі та вранці 10 травня на поверхні ґрунту та в повітрі на Закарпатті очікуються заморозки

У зв’язку із різким зниженням температури на Закарпатті оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, вночі та вранці 10 травня на поверхні ґрунту та в повітрі по всій території Закарпатської області очікуються заморозки від 0 до 5 градусів.

У цілому, найближчими днями на Закарпатті синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі від 0 до 5 градусі тепла, місцями від 0 до 3 градусів морозу, вдень близько 14-19 градусів, у горах подекуди 6-11градусів тепла.

Але вже 12 травня в області очікуються грозові дощі, вранці та вдень місцями сильні зливи. На високогір’ї – туман.