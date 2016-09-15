На Закарпатті перекинувся автобус із 18 пасажирами: є потерпілі

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За попередніми даними, причиною ДТП стали ожеледиця і туман

Слідчо-оперативна група встановила, що Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 58-річний житель села Нижні Ремети, з’їхав у кювет та перевернувся, повідомляє прес-служба Нацполіції у Закарпатській області.

За даним фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Поліцейські розповідають, що вчора до них надійшло повідомлення від диспетчера Берегівської районної лікарні про те, що до них надійшло четверо пацієнтів, які постраждали внаслідок ДТП.

Траспортний засіб використовувався для перевезення працівників одного із місцевих підприємств. Аварія сталася між селами Великі Береги та Кідьош, на той момент в автобусі було 18 пасажирів.

За попередніми даними, причиною ДТП стали ожеледиця і туман, проте правоохоронці не виключають можливості порушення правил дорожнього руху з боку водія. Нині четверо пасажирів перебувають у лікарні, ступінь тяжкості їхніх травм визначить експертиза. Водій на момент ДТП був тверезим.

Перевірка триває, поліція з’ясовує всі обставини автопригоди.