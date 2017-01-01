На Закарпатті перекриті дороги: з гір зійшло шість лавин

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Рух транспорту на Закарпатті ускладнено через погодні умови

На Закарпатті в четвер, 2 лютого, від ранку зійшло шість лавин.

Про це інформує в четвер прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Близько 11:30 сталося сходження трьох снігових лавин на автодорогу місцевого значення Нересниця – Широкий Луг, км 10+300 – км 10+420 Тячівського району, об’ємом понад 500 м³ снігу.

Рух транспорту перекритий. Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із філії «Тячівський райавтодор».

О 12:00 сталося сходження трьох снігових лавин на автодорогу Т-07-20 Міжгір’я – Колочава – Буштино, км 22 – км 23 об’ємом близько 35 м³ снігу.

Перекрито одну смугу дороги, рух транспорту ускладнений. Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із Міжгірського райавтодору.

За попередженням Укргідрометцентру, 2-3 лютого в гiрських районах Закарпатської області, 3 лютого в горах Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки.

В Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

3 лютого в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні опади, пориви вітру 15-20м/с.

У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях ожеледь, налипання мокрого снігу.

В Україні, окрім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500м.

Синоптики кажуть, що скрізь, окрім півдня, на дорогах буде ожеледиця.

По Києву 3 лютого налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На Київщині налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями сильні опади.