На Закарпатті перекриті дороги: з гір зійшло шість лавин
- Вчора, 15:21
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Рух транспорту на Закарпатті ускладнено через погодні умови
На Закарпатті в четвер, 2 лютого, від ранку зійшло шість лавин.
Про це інформує в четвер прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Близько 11:30 сталося сходження трьох снігових лавин на автодорогу місцевого значення Нересниця – Широкий Луг, км 10+300 – км 10+420 Тячівського району, об’ємом понад
Рух транспорту перекритий. Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із філії «Тячівський райавтодор».
О 12:00 сталося сходження трьох снігових лавин на автодорогу Т-07-20 Міжгір’я – Колочава – Буштино, км 22 – км 23 об’ємом близько
Перекрито одну смугу дороги, рух транспорту ускладнений. Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із Міжгірського райавтодору.
За попередженням Укргідрометцентру, 2-3 лютого в гiрських районах Закарпатської області, 3 лютого в горах Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки.
В Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
3 лютого в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні опади, пориви вітру 15-20м/с.
У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях ожеледь, налипання мокрого снігу.
В Україні, окрім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500м.
Синоптики кажуть, що скрізь, окрім півдня, на дорогах буде ожеледиця.
По Києву 3 лютого налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На Київщині налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями сильні опади.