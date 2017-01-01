На Закарпатті планували закупити російську санкційну техніку на 30 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Служба безпеки України

СБУ попередила закупівлю російської санкційної автотехніки

Співробітники Служби безпеки України попередили на Закарпатті закупівлю російської санкційної автотехніки на майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що у регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля та шістнадцяти шкільних автобусів. Співробітники спецслужби під час перевірки документації зафіксували, що переможці торгів планували поставити техніку російських виробників, стосовно яких діють спеціальні економічні санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України», - йдеться в повідомленні.

СБУ поінформувала тендерні комітети про виявлені порушення, після чого закупка російської автотехніки була скасована.

Нагадаємо, 16 травня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Читайте матеріал «Главкома» Гібридна війна в інтернеті: чи дійсно зникнуть «Яндекс», «Одноклассники» та «ВКонтакте»

Також читайте статтю «Главкома» Забанив сам президент. Хто і за що потрапив під нові санкції