На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів

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В Ужгороді поліція затримала восьмеро нелегалів

Нелегалів поліція передала в Чопський прикордонний загін

На двох орендованих квартирах в Ужгороді співробітники відділу по боротьбі з злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Закарпаття затримали вісім нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Працівники відділу поліції по боротьбі з торгівлею людьми отримали інформацію про те, що на орендованих квартирах в Ужгороді перебувають нелегальні мігранти. Правоохоронці прибули на Грушевського, де в двох квартирах одного будинку виявили загалом 8 нелегалів із двох іноземних держав. Жоден із чоловіків не мав документів, вони зізналися, що не законно потрапили в Україну в січні цього року.

Нелегалів поліція передала в Чопський прикордонний загін, а тепер розшукує місцевих переправників нелегальних мігрантів.

За даним фактом розпочато розслідування. У діях правопорушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).