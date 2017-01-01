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    На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів

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    В Ужгороді поліція затримала восьмеро нелегалів
    В Ужгороді поліція затримала восьмеро нелегалів

    Нелегалів поліція передала в Чопський прикордонний загін

    На двох орендованих квартирах в Ужгороді співробітники відділу по боротьбі з злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Закарпаття затримали вісім нелегальних мігрантів.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    Працівники відділу поліції по боротьбі з торгівлею людьми отримали інформацію про те, що на орендованих квартирах в Ужгороді перебувають нелегальні мігранти. Правоохоронці прибули на Грушевського, де в двох квартирах одного будинку виявили загалом 8 нелегалів із двох іноземних держав. Жоден із чоловіків не мав документів, вони зізналися, що не законно потрапили в Україну в січні цього року.

    Нелегалів поліція передала в Чопський прикордонний загін, а тепер розшукує місцевих переправників нелегальних мігрантів.

    За даним фактом розпочато розслідування. У діях правопорушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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    На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів
    На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів
    На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів
    На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів
    На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів

    Закарпаття мігранти розслідування
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