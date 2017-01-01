На Закарпатті поліція затримала восьмеро нелегалів
- Сьогодні, 07:15
-
Розсилка
Нелегалів поліція передала в Чопський прикордонний загін
На двох орендованих квартирах в Ужгороді співробітники відділу по боротьбі з злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Закарпаття затримали вісім нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Працівники відділу поліції по боротьбі з торгівлею людьми отримали інформацію про те, що на орендованих квартирах в Ужгороді перебувають нелегальні мігранти. Правоохоронці прибули на Грушевського, де в двох квартирах одного будинку виявили загалом 8 нелегалів із двох іноземних держав. Жоден із чоловіків не мав документів, вони зізналися, що не законно потрапили в Україну в січні цього року.
Нелегалів поліція передала в Чопський прикордонний загін, а тепер розшукує місцевих переправників нелегальних мігрантів.
За даним фактом розпочато розслідування. У діях правопорушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).