На Закарпатті поперджають про лавини

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Фото : Fantasia Гірськолижний курорт «Ведмежа гора».

Через негоду в регіоні оголошено штормове попердження

Через загрозу снігових лавин на Закарпатті оголошено штормове попередження, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.

Так, сьогодні, 19 квітня, у високогір′ї східної частини Закарпатської області утримується ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.

Однак у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами в регіоні прогнозують підвищення загрози лавин до III (значного) рівня.

Також метеорологи попереджають про різку зміну погодних умов. У гірських районах Закарпаття на поверхні ґрунту та місцями в повітрі збережуться заморозки до 0...5°. На більшій частині території області очікується посилення північного вітру 15-20, подекуди до 25 м/с.

Натомість директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів «Главкому», що новий циклон не створить загрозу лавин у гірських районах Західного регіону.

«Негода прийде на Прикарпаття, можливий сніг. Однак небезпеки лавин нема», - кінець цитати.

Як повідомляв «Главком», завтра в деяких регіонах України можливий сніжний покров до 25 сантиметрів.

Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

У Миколаєві оголосили штормове попередження.