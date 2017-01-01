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    На Закарпатті поперджають про лавини

    • Сьогодні, 16:31
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    <span>Гірськолижний курорт &laquo;Ведмежа гора&raquo;.</span>
    Фото : Fantasia
    Гірськолижний курорт «Ведмежа гора».

    Через негоду в регіоні оголошено штормове попердження

    Через загрозу снігових лавин на Закарпатті оголошено штормове попередження, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.

    Так, сьогодні, 19 квітня, у високогір′ї східної частини Закарпатської області утримується ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.

    Однак у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами в регіоні прогнозують підвищення загрози лавин до III (значного) рівня.

    Також метеорологи попереджають про різку зміну погодних умов. У гірських районах Закарпаття на поверхні ґрунту та місцями в повітрі збережуться заморозки до 0...5°. На більшій частині території області очікується посилення північного вітру 15-20, подекуди до 25 м/с.

    Натомість директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів «Главкому», що новий циклон не створить загрозу лавин у гірських районах Західного регіону.

    «Негода прийде на Прикарпаття, можливий сніг. Однак небезпеки лавин нема», - кінець цитати.

    Як повідомляв «Главком», завтра в деяких регіонах України можливий сніжний покров  до 25 сантиметрів.

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження. 

     

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