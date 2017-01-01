На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох марокканців

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Іноземці проходили навчання в одному з вищих навчальних закладів міста Харкова та мали намір незаконно потрапити до Угорщини

Оперативними підрозділами Західного регіонального управління Держприкордонслужби було затримано 4 громадян Марокко та ймовірного організатора переправлення громадянина України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Біля населеного пункту Астей прикордонники зупиили «Рено» польської реєстрації. У салоні автівки перебували четверо іноземців без документів, за їхніми словами, громадян Марокко. Під час перевірки та відбору пояснень було з’ясовано, що іноземці проходили навчання в одному з вищих навчальних закладів міста Харкова та мали намір незаконно потрапити до Угорщини.

За даним фактом відносно затриманого водія, громадянина України, який перевозив мандрівників, направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Наразі проводяться подальші перевірочні заходи.