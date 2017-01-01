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    На Закарпатті рейсовий автобус з'їхав з дороги і зірвався в урвище

    • Сьогодні, 09:35
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    ДТП сталося сьогодні рано вранці

    В Закарпатській області сьогодні вранці сталася ДТП за участю рейсового автобуса, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

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    Згідно повідомлення, на автодорозі Мукачево - Рогатин в Рахівському районі рейсовий автобус Ясена - Ужгород з'їхав з дороги в річку Тиса. На момент ДТП в автобусі перебувало 15 пасажирів. За інформацією рятувальників, ніхто з них не постраждав.

    Зазначимо, за повідомленням видання «Закарпатський кореспондент», в ДТП потрапив автобус «Еталон». Його водій, пише видання, перевищив швидкість, не вписався в поворот, після чого з'їхав на узбіччя і перекинувся на бік.

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    На Закарпатті рейсовий автобус з'їхав з дороги і зірвався в урвище
    На Закарпатті рейсовий автобус з'їхав з дороги і зірвався в урвище
    На Закарпатті рейсовий автобус з'їхав з дороги і зірвався в урвище

    «Висота обриву над річкою Тиса в цьому місці становить понад 15 метрів. Автобус скотився вниз чотири метри і уперся в два дерева, це фактично і врятувало пасажирів», - повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

    Згідно з цим повідомленням, у результаті ДТП постраждали три людини (дві жінки і молодий хлопець, вони отримали легкі травми). На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

     

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