На Закарпатті рейсовий автобус з'їхав з дороги і зірвався в урвище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП сталося сьогодні рано вранці

В Закарпатській області сьогодні вранці сталася ДТП за участю рейсового автобуса, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Згідно повідомлення, на автодорозі Мукачево - Рогатин в Рахівському районі рейсовий автобус Ясена - Ужгород з'їхав з дороги в річку Тиса. На момент ДТП в автобусі перебувало 15 пасажирів. За інформацією рятувальників, ніхто з них не постраждав.

Зазначимо, за повідомленням видання «Закарпатський кореспондент», в ДТП потрапив автобус «Еталон». Його водій, пише видання, перевищив швидкість, не вписався в поворот, після чого з'їхав на узбіччя і перекинувся на бік.

«Висота обриву над річкою Тиса в цьому місці становить понад 15 метрів. Автобус скотився вниз чотири метри і уперся в два дерева, це фактично і врятувало пасажирів», - повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Згідно з цим повідомленням, у результаті ДТП постраждали три людини (дві жінки і молодий хлопець, вони отримали легкі травми). На місці працюють правоохоронці та рятувальники.