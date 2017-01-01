На Закарпатті річницю створення Карпатської України оголосили вихідним днем

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Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль

Середа, 15 березня, коли відзначається річниця Карпатської України, на Закарпатті оголосили вихідним днем.

Про це повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Згідно з документом, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із середи, 15 березня, на одну із субот квітня, коли по області буде проводитися традиційна весняна толока.

Довідка:

15 березня 1939 року сойм проголосив державну незалежність Карпатської України і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором — синьо-жовтий стяг, гербом — зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном — «Ще не вмерла Україна».

Президент Карпатської України Августин Волошин у 2002р. з ініціативи облдержадміністрації перший в Україні посмертно отримав звання Героя України.