На Закарпатті рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств

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фото: ДСНС

Також відновили електропостачання

У селі Біла Церква Закарпатської області рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 17:00 21 травня підтоплених домогосподарств у с. Біла Церква Рахівського району немає. Електропостачання в постраждалому населеному пунктів відновлено», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підрозділами ДСНС відкачано воду з 5 житлових будинків, 11 підвалів житлових будинків і 13 домогосподарств загальним обсягом 2411 куб. м.

Нагадаємо, ввечері 20 травня 2017 року в с. Біла Церква Рахівського району внаслідок сильної зливи та через захаращеність водостоків і дренажних систем, стічними водами було частково підтоплено близько 100 домогосподарств та 10 приватних житлових будинків.

Нагадаємо, 20 травня в Одесі пройшов потужні град і злива. У соцмережах мешканці міста опублікували фото і відео, з яких видно, що діаметр граду досягав декількох сантиметрів. Він щільним шаром вкрив поверхню землі.