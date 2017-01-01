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    На Закарпатті рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств

    • Сьогодні, 18:55
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    фото: ДСНС

    Також відновили електропостачання

    У селі Біла Церква Закарпатської області рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 17:00 21 травня підтоплених домогосподарств у с. Біла Церква Рахівського району немає. Електропостачання в постраждалому населеному пунктів відновлено», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що підрозділами ДСНС відкачано воду з 5 житлових будинків, 11 підвалів житлових будинків і 13 домогосподарств загальним обсягом 2411 куб. м.

    Нагадаємо, ввечері 20 травня 2017 року в с. Біла Церква Рахівського району внаслідок сильної зливи та через захаращеність водостоків і дренажних систем, стічними водами було частково підтоплено близько 100 домогосподарств та 10 приватних житлових будинків.

    Нагадаємо, 20 травня в Одесі пройшов потужні град і злива. У соцмережах мешканці міста опублікували фото і відео, з яких видно, що діаметр граду досягав декількох сантиметрів. Він щільним шаром вкрив поверхню землі.

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    На Закарпатті рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств
    На Закарпатті рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств
    На Закарпатті рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств
    На Закарпатті рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств
    На Закарпатті рятувальники відкачали воду із підтоплених домогосподарств

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