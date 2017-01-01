На Закарпатті рятувальники витягли з заметів понад сотню автівок

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Станом на 8:00 6 січня проїзд по автошляхах державного значення та перевалах, що проходять через них, забезпечено у нормальному режимі

На території Закарпатської області з 4 по 6 січня для забезпечення проїзду та запобігання зупинки руху транспорту на автодорогах області рятувальниками надано допомогу в буксируванні та вивільненні зі снігових заметів 103 автомобілям. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Станом на 8:00 6 січня проїзд по автошляхах державного значення та перевалах, що проходять через них, забезпечено у нормальному режимі. Водіям великовагового транспорту, котрі не можуть самостійно здолати слизьку дорогу, рятувальники ДСНС надають допомогу у буксируванні.

Відключень від електропостачання в Закарпатській області не зафіксовано. Наслідки сходження лавин у Хустському, Тячівському та Рахівському районах ліквідовано. Жертв та травмованих внаслідок сходження снігових мас та снігопадів немає.