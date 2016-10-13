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    На Закарпатті СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції

    • Сьогодні, 04:13
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    На Закарпатті СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції
    На Закарпатті СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції

    Зловмисник вимагав 300 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі слідчого одного з районних підрозділів Нацполіції Закарпатської області. 

    Про це повідомляє прес-центр СБУ. 

    Слідчий вимагав від місцевого мешканця хабар за непритягнення до відповідальності за зберігання наркотиків.

    «Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав триста доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Оперативники спецслужби затримали поліцейського та посередника в Ужгороді після отримання хабара», – відзначають в повідомленні.

    Також повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідчому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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