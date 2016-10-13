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На Закарпатті СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції

Зловмисник вимагав 300 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі слідчого одного з районних підрозділів Нацполіції Закарпатської області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Слідчий вимагав від місцевого мешканця хабар за непритягнення до відповідальності за зберігання наркотиків.

«Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав триста доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Оперативники спецслужби затримали поліцейського та посередника в Ужгороді після отримання хабара», – відзначають в повідомленні.

Також повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідчому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.