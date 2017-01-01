На Закарпатті спалили автівку кандидата у голови територіальної громади

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Пожежа сталася сьогодні вночі. Політик наполягає, що це був підпал

За словами кандидата на голову Перечинської ОТГ Владислава Паніна, про займання автівки Mazda, яка була припаркована поруч з його будинком на вулиці Шевченка у Перечині Закарпатської області, повідомила його бабуся. Це було близько 2 години ночі. Панін самотужки спробував загасити пожежу, але вогонь швидко перекинувся з заднього колеса на все авто, яке згоріло практично вщент, пише Мукачево.net.

У поліції уточнили, що повідомлення про пожежу вони отримали 29 квітня о 01:40 ночі. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 ККУ (Умисний підпал). Автомобіль з місця події забрали для проведення експертиз, – повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

Владислав Панін є кандидатом на голову Перечинської міської об’єднаної територіальної громади від партії «Справедливість», де пов’язують підпал з виборами, які пройдуть вже цієї неділі, 30 квітня.