На Закарпатті у ДТП постраждали чотири людини
- Сьогодні, 08:37
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У Закарпатській області автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет, є постраждалі
У Закарпатській області поблизу села Рокосового Хустського району 7 травня автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет, у результаті аварії постраждало четверо людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області.
«7 травня о 16:25 до хустських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автошляху державного значення Мукачеве-Рогатин-Львів автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет», - йдеться у повідомленні. На момент аварії у автомобілі перебувало 6 осіб.
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 осіб, з яких двоє дітей 2006 та 2007 років травмувалися», - повідомили у ДСНС. Усіх травмованих було доставлено до Хустської центральної лікарні.
Одна з постраждалих після надання їй медичної допомоги була відпущена додому, чоловік та двоє неповнолітніх дітей перебувають у травматологічному відділенні лікувального закладу, стан їхнього здоров'я задовільний.
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