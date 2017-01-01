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    На Закарпатті у ДТП постраждали чотири людини

    • Сьогодні, 08:37
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    ДТП
    Фото: Dnepr.Info
    ДТП

    У Закарпатській області автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет, є постраждалі

    У Закарпатській області поблизу села Рокосового Хустського району 7 травня автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет, у результаті аварії постраждало четверо людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області.

    «7 травня о 16:25 до хустських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автошляху державного значення Мукачеве-Рогатин-Львів автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет», - йдеться у повідомленні. На момент аварії у автомобілі перебувало 6 осіб.

    «Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 осіб, з яких двоє дітей 2006 та 2007 років травмувалися», - повідомили у ДСНС. Усіх травмованих було доставлено до Хустської центральної лікарні.

    Одна з постраждалих після надання їй медичної допомоги була відпущена додому, чоловік та двоє неповнолітніх дітей перебувають у травматологічному відділенні лікувального закладу, стан їхнього здоров'я задовільний.

    У Закарпатській області поблизу села Рокосового Хустського району 7 травня автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет, у результаті аварії постраждало четверо людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області. "7 травня о 16:25 до хустських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автошляху державного значення Мукачеве-Рогатин-Львів автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет", - йдеться у повідомленні. На момент аварії у автомобілі перебувало 6 осіб. "Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 осіб, з яких двоє дітей 2006 та 2007 років травмувалися", - повідомили у ДСНС. Усіх травмованих було доставлено до Хустської центральної лікарні. Одна з постраждалих після надання їй медичної допомоги була відпущена додому, чоловік та двоє неповнолітніх дітей перебувають у травматологічному відділенні лікувального закладу, стан їхнього здоров'я задовільний.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/zakarpatskoy-oblasti-rezultate-dtp-postradali-1494212582.html
    ДТП дороги Закарпаття
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