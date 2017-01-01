На Закарпатті у ДТП постраждали чотири людини

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Фото: Dnepr.Info ДТП

У Закарпатській області автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет, є постраждалі

У Закарпатській області поблизу села Рокосового Хустського району 7 травня автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет, у результаті аварії постраждало четверо людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області.

«7 травня о 16:25 до хустських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автошляху державного значення Мукачеве-Рогатин-Львів автомобіль Chery Eastar з'їхав у кювет», - йдеться у повідомленні. На момент аварії у автомобілі перебувало 6 осіб.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 осіб, з яких двоє дітей 2006 та 2007 років травмувалися», - повідомили у ДСНС. Усіх травмованих було доставлено до Хустської центральної лікарні.

Одна з постраждалих після надання їй медичної допомоги була відпущена додому, чоловік та двоє неповнолітніх дітей перебувають у травматологічному відділенні лікувального закладу, стан їхнього здоров'я задовільний.