На Закарпатті у річках знову піднялась вода: у Тисі рівень води підвищився на 90 сантиметрів

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Річка Латориця на Закарпатті вийшла на заплаву

Рівень води в основних річках Закарпатської області продовжує підніматися через дощі, що пройшли в понеділок, і танення снігу на високогір’ї, повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Найвищий підйом води зафіксований у Тисі, яка в районі Тячевого, Хуста й Вилка піднялася на 90 см. Загрози виходу річки з русла з подальшими підтопленнями немає.

У Латориці паводкова хвиля піднялася на 40 см і зранку вівторка проходить через Мукачеве. В Ужгородському районі вода вийшла на заплаву, однак підтоплень сільгоспугідь чи дворогосподарств немає.

У Боржаві й Тересві рівень води піднявся до 30 см, загрози підтоплень немає, – інформують у водному господарстві Закарпаття.