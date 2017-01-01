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    На Закарпатті у річках знову піднялась вода: у Тисі рівень води підвищився на 90 сантиметрів

    • Сьогодні, 12:28
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    Річка Латориця на Закарпатті вийшла на заплаву

    Рівень води в основних річках Закарпатської області продовжує підніматися через дощі, що пройшли в понеділок, і танення снігу на високогір’ї, повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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    Найвищий підйом води зафіксований у Тисі, яка в районі Тячевого, Хуста й Вилка піднялася на 90 см. Загрози виходу річки з русла з подальшими підтопленнями немає.

    У Латориці паводкова хвиля піднялася на 40 см і зранку вівторка  проходить через Мукачеве. В Ужгородському районі вода вийшла на заплаву, однак підтоплень сільгоспугідь чи дворогосподарств немає.

    У Боржаві й Тересві рівень води піднявся до 30 см, загрози підтоплень немає, – інформують у водному господарстві Закарпаття. 

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