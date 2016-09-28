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    На Закарпатті вщент згорів деревообробний цех

    • Сьогодні, 10:53
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    Фото: Mukachevo.net

    Власник натякає на підпал і пов’язує його з політикою

    Пожежа сталася у неділю вночі на меблевому виробничому комплексі ТОВ «Крок-вуд» (вулиця Робітнича в Сваляві), який належить одному з партійців Руху нових сил, повідомляє Мукачево.net.

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    Власник заявляє про збитки розміром 2 мільйона гривень, а також натякає, що пожежа може бути невипадковою. Понад те, у партії заявляють, що до пожежі може бути причетне оточення нардепа Ланьо, зокрема його брат Іван Ланьо, який є мером Сваляви.

    Зауважимо, що не так давно Івана Ланьо і його оточення вже звинувачували у можливій причетності до підпалу гірсько-лижного комплексу неподалік від Поляни напередодні виборів в об’єднаних територіальних громадах.

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    На Закарпатті вщент згорів деревообробний цех
    На Закарпатті вщент згорів деревообробний цех
    На Закарпатті вщент згорів деревообробний цех
    На Закарпатті вщент згорів деревообробний цех
    Фото: Mukachevo.net

     

    Джерело: Mukachevo.net

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    пожежа Закарпаття політика
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