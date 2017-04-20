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    На Закарпатті затримали мікроавтобус із сигаретами з дипломатичними номерами

    • Сьогодні, 15:43
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    Прикордонники затримали мікроавтобус із сигаретами.
    Фото: ДПСУ
    Прикордонники затримали мікроавтобус із сигаретами.

    Вантаж везли під виглядом дипломатичної пошти

    На Закрпатті, в  пункті пропуску «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні, співробітники Держприкордонслужби, СБУ та ДФС затримали мікроавтобус із сигаретами. Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

    «Під час прикордонно-митного контролю у водія була помічена знерована поведінка. Після пропонування працівниками пункту пропуску надати авто для огляду, чоловік відмовився виходити та відкривати авто. Одночасно на іномарку спрацював службовий собака», - кінець цитати.

    У ході перевірки з`ясувалося, що під виглядом дипломатичної пошти в автомобілі «Мерседес» на білоруських дипломатичних номерах громадянин Монголії намагався перемістити велику партію сигарет.  Під час бесіди громадянин Монголії повідомив, що працює в дипломатичному представництві в Австрії.

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    Кількість та сума оцінки вантажу буде повідомлена додатково.

    Національна поліція України СБУ Держприкордонслужба
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