На Закарпатті затримали мікроавтобус із сигаретами з дипломатичними номерами

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Фото: ДПСУ Прикордонники затримали мікроавтобус із сигаретами.

Вантаж везли під виглядом дипломатичної пошти

На Закрпатті, в пункті пропуску «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні, співробітники Держприкордонслужби, СБУ та ДФС затримали мікроавтобус із сигаретами. Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

«Під час прикордонно-митного контролю у водія була помічена знерована поведінка. Після пропонування працівниками пункту пропуску надати авто для огляду, чоловік відмовився виходити та відкривати авто. Одночасно на іномарку спрацював службовий собака», - кінець цитати.

У ході перевірки з`ясувалося, що під виглядом дипломатичної пошти в автомобілі «Мерседес» на білоруських дипломатичних номерах громадянин Монголії намагався перемістити велику партію сигарет. Під час бесіди громадянин Монголії повідомив, що працює в дипломатичному представництві в Австрії.

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Кількість та сума оцінки вантажу буде повідомлена додатково.