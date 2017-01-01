На Закарпатті зійшло п’ять лавин

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Сходження лавини на Закарпатті

У високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека

У четвер, 9 березня, у Закарпатській області виявлено сходження п’яти лавин снігу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«9 березня лавиннним дозором сніголавинної станції Плай (Закарпатська обл.) виявлено сходження п’яти лавин мокрого снiгу: з пiвнiчно-схiдної експозицiї г.Плай (висота вiдриву 1100 м над рівнем моря), об’єм 1800 куб. метрів, орiєнтовна дата сходження нiч 8 - 9 березня; з пiвнiчно-захiдної експозицiї г. Великий Верх (висота відрива 1050 м над рівнем моря) об’єм 1200 куб.м; висота вiдриву 1100 м над рівнем моря об’єм 4800 м. куб; висота вiдриву 1050 м над рівнем моря об’єм 180 куб м; висота вiдриву 1200 м над рівнем моря об’єм 2400 куб. м, якi зiйшли орieнтовно 5-8 березня. Шкоди не завдано», - йдеться в повідомленні.

За прогнозами Укргідрометцентру, 10 березня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 березня, у більшості регіонів України очікується сильний туман.