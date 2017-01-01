На Закарпатті знайшли тіло хлопчика, якого розшукували кілька діб

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Річка на Закарпатті

Дитину знайдено в межах села Лисичеве. Вона, ймовірно, впала у водойму

Тіло п’ятирічного хлопчика, якого кілька діб розшукували в Іршавському районі на Закарпатті, знайшли у водоймі. Про це повідомила речниця обласного УДСНС Наталія Батир.

«Сьогодні, близько 16:00, водолази, обстежуючи водойму, спочатку знайшли дитяче взуття, а згодом і тіло 5-річного хлопчика. Дитину знайдено в межах села Лисичеве, де вона, ймовірно, і впала у водойму. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці», – розповіла Наталія Батир.

«Наразі до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Коли буде встановлено всі обставини інциденту, справу можуть перекваліфікувати», – зазначила речниця обласного управління Національної поліції Анна Дан.

Як раніше повідомлялося, з суботи, 25 березня, в Іршавському районі на Закарпатті тривали пошуки 5-річного хлопчика, який, імовірно, впав у річку. У пошуковій операції було задіяно 119 осіб.