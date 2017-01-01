На Закарпатті зняли обмеження на рух вантажівок
- Сьогодні, 18:17
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Фури на засніжених дорогах
Пробок і постраждалих через негоду – немає
У Закарпатській області скасували обмеження на рух вантажного транспорту.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
«Обмеження руху великовантажних транспортних засобів на автодорогах загального користування державного значення (межі Закарпатської області) скасовано. Пробок і постраждалих через негоду не зафіксовано», - зазначають у ДСНС.
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Рятувальники інформують, що продовжують надавати допомогу в буксируванні водіям транспортних засобів, які не можуть самостійно подолати слизькі ділянки на автошляхах.
Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували 6 снігових лавин, дорогами області було обмежено рух вантажівок.