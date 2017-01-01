  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Закарпатті зняли обмеження на рух вантажівок

    • Сьогодні, 18:17
    • Розсилка
    Фури на засніжених дорогах
    Фури на засніжених дорогах

    Пробок і постраждалих через негоду – немає

    У Закарпатській області скасували обмеження на рух вантажного транспорту.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    «Обмеження руху великовантажних транспортних засобів на автодорогах загального користування державного значення (межі Закарпатської області) скасовано. Пробок і постраждалих через негоду не зафіксовано», - зазначають у ДСНС.

    Читайте також

    Рятувальники інформують, що продовжують надавати допомогу в буксируванні водіям транспортних засобів, які не можуть самостійно подолати слизькі ділянки на автошляхах.

    Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували 6 снігових лавин, дорогами області  було обмежено рух вантажівок.

    Читайте також
    дороги Закарпаття дорожній рух
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ