На Закарпатті зняли обмеження на рух вантажівок

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Фури на засніжених дорогах

Пробок і постраждалих через негоду – немає

У Закарпатській області скасували обмеження на рух вантажного транспорту.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Обмеження руху великовантажних транспортних засобів на автодорогах загального користування державного значення (межі Закарпатської області) скасовано. Пробок і постраждалих через негоду не зафіксовано», - зазначають у ДСНС.

Рятувальники інформують, що продовжують надавати допомогу в буксируванні водіям транспортних засобів, які не можуть самостійно подолати слизькі ділянки на автошляхах.

Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували 6 снігових лавин, дорогами області було обмежено рух вантажівок.