На закритій Керченській переправі накопичилося понад 600 машин і автобусів

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Роботу Керченської поромної переправи було перервано через несприятливі погодні умови в ніч з 7 на 8 лютого

Скупчення автотранспорту спостерігається в порту «Кавказ» і порту «Крим» Керченської поромної переправи окупованого Криму в очікуванні її роботи, перерваної штормом, повідомили в прес-службі оператора переправи «Морська дирекція».

Роботу Керченської поромної переправи було перервано через несприятливі погодні умови в ніч з 7 на 8 лютого. Очікується, що вона зможе відновити роботу після того, як стихне вітер і припинитися шторм у Керченській протоці, орієнтовно 10 лютого.

«На цей момент у порту «Кавказ» накопичилося 110 легкових автомобілів, 16 автобусів і 200 вантажних машин. У порту «Крим» початок роботи переправи очікують 90 легкових авто, дев'ять автобусів і також 200 вантажівок», – повідомили в «Морський дирекції».

Оператор переправи рекомендує наразі утриматися від поїздок на автомобілі з Криму в Краснодарський край і навпаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму оголосили штормове попередження.