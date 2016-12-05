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    На закритій Керченській переправі накопичилося понад 600 машин і автобусів

    • Сьогодні, 12:33
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    Роботу Керченської поромної переправи було перервано через несприятливі погодні умови в ніч з 7 на 8 лютого

    Скупчення автотранспорту спостерігається в порту «Кавказ» і порту «Крим» Керченської поромної переправи окупованого Криму в очікуванні її роботи, перерваної штормом, повідомили в прес-службі оператора переправи «Морська дирекція».

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    Роботу Керченської поромної переправи було перервано через несприятливі погодні умови в ніч з 7 на 8 лютого. Очікується, що вона зможе відновити роботу після того, як стихне вітер і припинитися шторм у Керченській протоці, орієнтовно 10 лютого.

    «На цей момент у порту «Кавказ» накопичилося 110 легкових автомобілів, 16 автобусів і 200 вантажних машин. У порту «Крим» початок роботи переправи очікують 90 легкових авто, дев'ять автобусів і також 200 вантажівок», – повідомили в «Морський дирекції».

    Оператор переправи рекомендує наразі утриматися від поїздок на автомобілі з Криму в Краснодарський край і навпаки.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму оголосили штормове попередження.

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