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    На заморських територіях Франції вже почалося голосування на виборах президента

    • Сьогодні, 16:59
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    Флаг Франції
    Фото francois schnell / Flickr
    Флаг Франції

    Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів

    На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції. Про це повідомляє Lefigaro. Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів.

    Як відомо, 23 квітня у Франції розпочнеться перший тур президентських виборів. На пост президента країни претендують 11 кандидатів.

    ЗМІ вважають, що залежно від того, переможе на французьких президентських виборах євроскептик чи проєвропеєць, вони можуть зруйнувати чи згуртувати Євросоюз.

    Джерело: УНІАН

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