На заморських територіях Франції вже почалося голосування на виборах президента

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Фото francois schnell / Flickr Флаг Франції

Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів

На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції. Про це повідомляє Lefigaro. Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів.

Як відомо, 23 квітня у Франції розпочнеться перший тур президентських виборів. На пост президента країни претендують 11 кандидатів.

ЗМІ вважають, що залежно від того, переможе на французьких президентських виборах євроскептик чи проєвропеєць, вони можуть зруйнувати чи згуртувати Євросоюз.

Джерело: УНІАН