На Запоріжжі автомобіль зіткнувся з потягом: одна людина загинула
- Сьогодні, 06:16
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Водій автомобіля загинув від отриманих травм
У Запорізькій області легковий автомобіль зіткнувся з електропотягом, водій машини загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася на 15 км автодороги Широке-Долинське-Мар'ївка-Біленьке.
«За попередніми даними водій автомобіля ВАЗ-21013 виїхав на залізничний переїзд 154 км перегону Мирове - Канцерівка, на заборонений сигнал світлової та звукової сигналізації та скоїв зіткнення з електропотягом», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій автомобіля загинув від отриманих травм.