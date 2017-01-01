На Запоріжжі перекинувся автобус: постраждало 32 особи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 людей госпіталізовано, загиблих немає

У Запорізькій області при зіткненні маршрутного автобуса «Богдан» з мікроавтобусом «Мерседес-Спринтер» постраждало 32 людини, з яких 13 госпіталізовано.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 травня, близько 7:30 в Мелітопольському районі на автошляху Харків – Сімферополь.

«Постраждало 32 особи, з яких на даний час 13 госпіталізовано. Загиблих немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці пригоди працює 12 осіб особового складу та чотири одиниці техніки від ДСНС у Запорізькій області.