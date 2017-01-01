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    На Запоріжжі перекинувся автобус: постраждало 32 особи

    • Сьогодні, 10:04
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    13 людей госпіталізовано, загиблих немає

    У Запорізькій області при зіткненні маршрутного автобуса «Богдан» з мікроавтобусом «Мерседес-Спринтер» постраждало 32 людини, з яких 13 госпіталізовано.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    За даними ДСНС, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 травня, близько 7:30 в Мелітопольському районі  на автошляху Харків – Сімферополь.

    «Постраждало 32 особи, з яких на даний час 13 госпіталізовано. Загиблих немає», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на місці пригоди працює 12 осіб особового складу та чотири одиниці техніки від ДСНС у Запорізькій області.

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    На Запоріжжі перекинувся автобус: постраждало 32 особи
    На Запоріжжі перекинувся автобус: постраждало 32 особи
    На Запоріжжі перекинувся автобус: постраждало 32 особи

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