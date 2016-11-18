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    На Запоріжжі судитимуть перевертня в погонах, який торгував метамфетаміном

    • Сьогодні, 11:39
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    Правоохоронця затримали на гарячому одразу після збуту чергової партії наркотику

    Слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування стосовно працівника поліції, який займався збутом психотропних речовин, повідомляє прес-служба прокуратури у Запорізькій області.

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    За результатами досудового розслідування встановлено, що оперуповноважений кримінальної поліції Мелітопольского відділу поліції за грошову винагороду збував місцевій жительці психотропну речовину – метамфетамін. Поліцейского затримали наприкінці січня поточного року на гарячому одразу після збуту чергової частини метамфетаміну.

    Під час розслідування судом відносно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливість внесення застави у розмірі 96 тисяч гривень, яку обвинувачений вніс.  

    Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 307 КК України (збут психотропної речовини, у великому розмірі, вчинений повторно) стосовно колишнього поліцейського направлено до Мелітопольського міськрайонного суду для розгляду по суті.

    Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

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