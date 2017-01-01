На Запорізькій АЕС від мережі відключено шостий енергоблок

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Шостий енергоблок Запорізької АЕС

Причини відключення автоматики наразі з'ясовуються

Енергоблок №6 Запорізької атомної електростанції відключений від мережі. Про це повідомляє прес-служба АЕС.

«18 квітня 2017 року о 19 годині 52 хвилини енергоблок №6 Запорізької АЕС дією автоматики відключено від мережі. Причини спрацьовування автоматики з'ясовуються», - йдеться в повідомленні.

Наразі на Запорізькій АЕС працюють чотири енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 3 тис 420 МВт.

На атомній станції додають, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

«Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону», - резюмують у прес-службі станції.

«Главком» також повідомляв, що в Україні сьогодні зупинилася вже п’ята із шести теплоелектростанцій.

Нагадаємо, 5 і 6 квітня в Україні зупинилися три теплоелектростанції: Трипільська, Придніпровська і Зміївська.

11 квітня було зупинено Криворізьку ТЕС. Через блокаду поставок вугілля з Донбасу з лютого Криворізька ТЕС не отримує паливо. Станція працювала одним блоком максимально довго, щоб забезпечити теплом 14 тис жителів Зеленодольська до закінчення опалювального сезону.

18 квітня зупинилася Слов'янська теплоелектростанція.