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    На засіданні уряду посварилися Омелян і Бальчун. Гройсман підтримав другого

    • Сьогодні, 13:50
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    Войцех Бальчун
    Войцех Бальчун

    Гройсман закликав до конструктивної роботи у сфері інфраструктури і транспорту.

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду підтримав голову ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Бальчуна в конфлікті з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

    «Чвари залишайте вдома», - сказав він під час засідання Кабінету міністрів у середу, закликавши до конструктивної роботи у сфері інфраструктури і транспорту.

    Омелян і Бальчун під час засідання Кабміну обмінялися критичними висловлюваннями щодо їхньої діяльності на своїх посадах.

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    «Збільшення або вихід у плюс за прибутком «Укрзалізниці» в 2016 році - це не реформаторські досягнення, це просто збільшення тарифу в 2016 році на 15%, яке згенерувало 3,8 млрд грн. Щодо корпоратизації, на жаль, нічого не відбулося за 2016 рік, руху не було», - сказав, зокрема, Омелян.

    Він також заявив, що боротьба з корупцією в «Укрзалізниці» не відбувається.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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