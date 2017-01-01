На засіданні уряду посварилися Омелян і Бальчун. Гройсман підтримав другого
- Сьогодні, 13:50
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Гройсман закликав до конструктивної роботи у сфері інфраструктури і транспорту.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду підтримав голову ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Бальчуна в конфлікті з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.
«Чвари залишайте вдома», - сказав він під час засідання Кабінету міністрів у середу, закликавши до конструктивної роботи у сфері інфраструктури і транспорту.
Омелян і Бальчун під час засідання Кабміну обмінялися критичними висловлюваннями щодо їхньої діяльності на своїх посадах.
«Збільшення або вихід у плюс за прибутком «Укрзалізниці» в 2016 році - це не реформаторські досягнення, це просто збільшення тарифу в 2016 році на 15%, яке згенерувало 3,8 млрд грн. Щодо корпоратизації, на жаль, нічого не відбулося за 2016 рік, руху не було», - сказав, зокрема, Омелян.
Він також заявив, що боротьба з корупцією в «Укрзалізниці» не відбувається.
Джерело: Інтерфакс-Україна