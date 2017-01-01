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    На заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг» сталося обрушення: є жертва

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    ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

    З-під завалу вилучено тіло загиблої особи

    8 травня о 17:18 у Кривому Розі (Дніпропетровська область) на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сталося обрушення конструктивних елементів залізобетонного перекриття будівлі (розмір 200 х 40 х 25 м.) шихтового відділення на площі близько 500 м2. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    О 18:08 підрозділами ДСНС з-під завалу вилучено тіло загиблої особи. Всього на місці події на момент обрушення перебувало 4 особи, 3 з яких встигли покинути будівлю.

    До аварійно-рятувальних робіт залучалося 8 одиниць техніки та 37 чоловік.

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