На заводі боєприпасів в США стався вибух: є загиблий
- Сьогодні, 06:22
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Інцидент стався в блоці, де змішують хімічні речовини
Вибух стався на заводі боєприпасів у місті Лейк-Сіті недалеко від Канзас-Сіті, штат Міссурі, повідомляє Associated Press.
Відзначається, що в результаті події загинула одна людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Керівництво підприємства заявило, що інцидент стався в блоці, де змішують хімічні речовини. За фактом події почато розслідування.
Уточнюється, що на заводі працюють близько 1,8 тис. чоловік.