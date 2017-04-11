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    На заводі боєприпасів в США стався вибух: є загиблий

    • Сьогодні, 06:22
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    Інцидент стався в блоці, де змішують хімічні речовини

    Вибух стався на заводі боєприпасів у місті Лейк-Сіті недалеко від Канзас-Сіті, штат Міссурі, повідомляє Associated Press.

    Відзначається, що в результаті події загинула одна людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

    Керівництво підприємства заявило, що інцидент стався в блоці, де змішують хімічні речовини. За фактом події почато розслідування.

    Уточнюється, що на заводі працюють близько 1,8 тис. чоловік.

    вибух США розслідування
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