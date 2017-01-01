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    На заводі в Запоріжжі стався вибух

    • Сьогодні, 16:44
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    Робота рятувальників
    Робота рятувальників

    У поліції повідомляють, що вибух не кримінального характеру

    Сьогодні на заводі «Запоріжкокс» у Запоріжжі стався вибух. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції міста.

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    «Виїхала туди слідчо-оперативна група. Повідомлення надійшло о 15:15», – поінформували в прес-службі.

    Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру. «Вибух не кримінального характеру, а просто на промзоні стався вибух. Тут не кримінал, тут не поліція в першу чергу працює, а МНС», – додали у поліції.

    Інформація щодо потерпілих уточнюється.

    Як повідомлялося, у паризькому офісі Міжнародного валютного фонду вибухнула посилка, одна людина дістала поранення.

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