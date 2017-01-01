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    На Житомирщині автомобіль впав з моста в річку

    • Сьогодні, 15:10
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    Жінка-водій не постраждала

    В селищі Ємільчине Житомирської області автомобіль впав з моста в річку. Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

    За словами жінки-водія, вона їхала по мосту і не впоралась з керуванням - авто перекинулося у річку.

    Сама жінка не постраждала.

    На момент прибуття рятувальників автомобіль "Ford Sierra" був перекинутий на дах і перебував на каменях в річці.

    Відзначається, що водойма неглибока, тому, підібравшись до авто, рятувальники спочатку поставили його на колеса, а далі з допомогою тросу витягли на берег.

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