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    На Житомирщині через ожеледицю зіштовхнулися 14 автівок

    • Вчора, 21:33
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    ДТП трапилася на межі Житомирської і Київської областей

    На Житомирщині 8 січня на 89 кілометрі траси Київ – Чоп унаслідок погіршення погодних умов зіткнулися 14 автомобілів.

    Про це повідомили у місцевій поліції, передає «ЖИТОМИР.today».

    За словами правоохоронців, ДТП трапилася на межі Житомирської і Київської областей.

    Через те, що один з автомобілів, що рухалися по трасі, занесло, усі інші почали зіштовхуватися один з одним. Деякі автомобілі врізалися у відбійник. Кілька інших вилетіли у кювет.

    Патрульні поліцейські, які працювали на місці події, пояснили, що постраждалих унаслідок аварії немає.

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