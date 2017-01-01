На Житомирщині через ожеледицю зіштовхнулися 14 автівок

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ДТП трапилася на межі Житомирської і Київської областей

На Житомирщині 8 січня на 89 кілометрі траси Київ – Чоп унаслідок погіршення погодних умов зіткнулися 14 автомобілів.

Про це повідомили у місцевій поліції, передає «ЖИТОМИР.today».

За словами правоохоронців, ДТП трапилася на межі Житомирської і Київської областей.

Через те, що один з автомобілів, що рухалися по трасі, занесло, усі інші почали зіштовхуватися один з одним. Деякі автомобілі врізалися у відбійник. Кілька інших вилетіли у кювет.

Патрульні поліцейські, які працювали на місці події, пояснили, що постраждалих унаслідок аварії немає.