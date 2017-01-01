На Житомирщині ліквідували ядерний могильник «Вакуленчук»

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Першим – пілотним – проектом (НАТО) було визначено об’єкт «Вакуленчук»

У Житомирській області за фінансової підтримки НАТО ліквідовано ядерний могильник «Вакуленчук».

Про це повідомляє «Громадське радіо».

«Першим – пілотним – проектом (НАТО) було визначено об’єкт «Вакуленчук», який став для нас великим досвідом для подальшої співпраці у рамках ліквідації наступних могильників, які на даний час існують на території України», – каже керівник проекту Трастового фонду НАТО Юрій Гнилицький.

За його словами, в Україні існують ще п’ять могильників: один у Кіровоградській області, один в Івано-Франківській, два у Криму і у Донецьку.

«Цей об’єкт був і критичним, і, з іншого боку, найменший. Тому було простіше взяти його, враховуючи, що це перший проект – у нас не було досвіду, ми не знали, що там всередині. Зараз ми разом з трастовим фондом НАТО притерлися, відпрацювали всі механізми, процеси, і тепер будемо рухатися далі», – розповів голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

За його словами, основними труднощами в ліквідації було дотримання правил радіаційної безпеки, у першу чергу для персоналу, який був задіяний у ліквідації могильника.

«Треба віддати належне професіоналізму фахівців, які там працювали – не було жодного випадку порушень правил безпеки». Продовжуються переговори з представниками НАТО. Фахівці сподіваються, що буде затверджений проект по ліквідації могильника Цибулеве у Кіровоградській області, він втричі більший за «Вакуленчук».