На Житомирщині побили редактора місцевого інтернет-видання

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Триває з’ясування усіх обставин та причетних до правопорушення осіб

Близько 9 години ранку 23 березня до поліції надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень жителю м.Бердичева, головному редактору одного із місцевих інтернет-видань.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП області

«За словами заявника, він вийшов з під’їзду свого будинку, коли його окликнули двоє невідомих чоловіків, а потім ударили в обличчя», — йдеться у повідомленні.

На місці події та у медичному закладі, де надається допомога потерпілому, нині працюють поліцейські.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події, відомості за якою будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тривають заходи щодо встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.