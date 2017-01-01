На Житомирщині поліція затримала копачів бурштину з мотопомпами

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Місце видобутку бурштина

Порушено кримінальне провадження за двома статтями ККУ

На Житомирщині в Олевському районі працівники обласного Управління захисту економіки Нацполіції затримали двох місцевих жителів, які за допомогою мотопомп намагалися видобувати бурштин. У них вилучили знаряддя незаконного промислу.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної Нацполіції.

«Під час оперативно-профілактичного відпрацювання поблизу с. Замисловичів поліцейські затримали двох жителів району, віком 37 та 20 років. Чоловіки за допомогою двох мотопомп розмивали ґрунт для видобутку «сонячного каміння», - йдеться у повідомленні.

З місця події працівники слідчо-оперативної вилучили мотопомпи та пожежні рукави, забірники для води, металеві тички, за допомогою яких чоловіки здійснювали незаконний промисел.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.

Як повідомляв «Главком», на початку березня копачі бурштину пошкодили залізничну колію на Рівненщині.