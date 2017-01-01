На Житомирщині прикордонник «кришував» діяльність контрабандистів

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Свої послуги прикордонник «оцінював» у середньому від 100 до 500 доларів за кожен незаконний перетин

Схему отримання хабарів за «кришування» каналів незаконного переміщення за кордон м’ясопродуктів, парфумерії та брендового одягу поза митним контролем заблокували на Житомирщині співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою і внутрішньою безпекою ДПС.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

У повідомленні зазначають: «Організував схему керівник одного з відділів прикордонної служби Житомирського прикордонного загону. За окрему плату капітан надавав орієнтири «коридорів», якими жителі Житомирської і Волинської областей систематично переміщали контрабанду в сусідню державу.

Свої послуги прикордонник «оцінював» у середньому від 100 до 500 доларів за кожен незаконний перетин контрабандистами держкордону – в залежності від обсягу та специфіки товару.

Оперативники спецслужби задокументували дванадцять випадків отримання хабарником неправомірної вигоди. 13 квітня військовою прокуратурою Житомирського гарнізону начальнику відділу прикордонної служби оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Рішенням командування Північного регіонального Управління ДПС України хабарника звільнено з лав Прикордонної служби.