На Житомирщині виявили львівське сміття

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Архівне фото сміття

Відходи могли привезти вантажівкою марки «ГАЗ» чи «КамАЗ»

На Житомирщині вчергове виявили несанкціоноване скидання львівського сміття.

Як повідомили «Уніан» у відділі комунікацій головного управління Національної поліції України в Житомирській області, до правоохоронців надійшло повідомлення від Пулинської селищної ради про те, що на місцевому сміттєзвалищі виявлено відходи, наймовірніше, львівського походження.

Поліцейські на місці виявили сміття, серед якого були товарні чеки з крамниць Львова. Припускають, що відходи були привезені вантажівкою марки «ГАЗ» чи «КамАЗ» на початку цього тижня.

Даний факт внесений до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка.

Окрім цього, львівське сміття напередодні, у вівторок, виявлено також у в одному з сіл Черняхівського району. Місцева влада звернулася до поліції.

Раніше голова Житомирської ОДА Ігор Гундич доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.