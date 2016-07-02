На Житомирщині загинув пенсіонер, випавши з маршрутки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

67-річний місцевий житель випав із салону автобуса на дорогу

23 січня близько у Житомирському районі унаслідок раптового відкриття дверей під час руху пасажирського мікроавтобуса з салону випав чоловік та від отриманих травм загинув. Нині розпочато досудове розслідування. Про це повідомила прес-служба поліції Житомирської області.

За попередньою інформацією, у с. Сонячному під час руху приміського маршрутного автобуса, під керуванням 37-річного житомирянина, сталось раптове відкриття дверей. Унаслідок цього один з пасажирів, 67-річний місцевий житель, випав із салону автобуса на дорогу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Нині розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, у рамках якого триває з’ясування причин та обставин події.

23 січня близько 11.30 у Житомирському районі унаслідок раптового відкриття дверей під час руху пасажирського мікроавтобуса з салону випав чоловік та від отриманих травм загинув. Нині розпочато досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного відділення поліції.

За попередньою інформацією, у с. Сонячному під час руху приміського маршрутного автобуса, під керуванням 37-річного житомирянина, сталось раптове відкриття дверей. Унаслідок цього один з пасажирів, 67-річний місцевий житель, випав із салону автобуса на дорогу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Нині розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, у рамках якого триває з’ясування причин та обставин події.