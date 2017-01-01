На золотодобувній шахті в Росії через обвал породи загинули дві людини

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Обладнання ВАТ «Южуралзолото група компаній»

Обвал стався на глибині 700 метрів

У результаті обвалу породи на золотодобувній шахті «Центральна» в Пластовьскому районі Челябінської області загинули дві людини. Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.

За інформацією МНС, обвал стався на глибині 700 метрів. У цей момент в шахті знаходилися 166 людей, двоє з них отримали смертельні травми, ще один робочий постраждав - його доставили до лікарні. На місці події працюють рятувальники і бригади швидкої допомоги. Всього в рятувальних роботах задіяно 20 людей.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил охорони праці, яке спричинило з необережності смерть двох і більше осіб (частина третя статті 143 КК РФ). Обставини події і підозрювані у справі в даний час встановлюються.

Шахта, на якій стався обвал, належить підприємству ВАТ «Южуралзолото група компаній», воно було зареєстровано в 2007 році.