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    На золотодобувній шахті в Росії через обвал породи загинули дві людини

    • Сьогодні, 10:19
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    Обладнання&nbsp;ВАТ &laquo;Южуралзолото група компаній&raquo;
    Обладнання ВАТ «Южуралзолото група компаній»

    Обвал стався на глибині 700 метрів

    У результаті обвалу породи на золотодобувній шахті «Центральна» в Пластовьскому районі Челябінської області загинули дві людини. Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.

    За інформацією МНС, обвал стався на глибині 700 метрів. У цей момент в шахті знаходилися 166 людей, двоє з них отримали смертельні травми, ще один робочий постраждав - його доставили до лікарні. На місці події працюють рятувальники і бригади швидкої допомоги. Всього в рятувальних роботах задіяно 20 людей.

    Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил охорони праці, яке спричинило з необережності смерть двох і більше осіб (частина третя статті 143 КК РФ). Обставини події і підозрювані у справі в даний час встановлюються.

    Шахта, на якій стався обвал, належить підприємству ВАТ «Южуралзолото група компаній», воно було зареєстровано в 2007 році.

    шахта смерть рятувальники
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